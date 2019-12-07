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تكنولوجيا

لرفع الروح المعنوية للمستخدمين.. خاصية جديدة من إنستجرام

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:59 م
إنستجرام
إنستجرام
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رشا عبد الوهاب
يختبر تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" Instagram ، التابع لشركة فيسبوك، خاصية جديدة تتمثل في إخفاء الإعجاب likes لبعض المستخدمين، في اختبار طموح وجرىء.

وعبر هذه الخاصية الجديدة، ستظل قادرا على رؤية الإعجابات على صورك وفيديوهاتك، وليس فقط مشاركات الآخرين، وهي خطوة قال رئيس إنستجرام آدم موسري إنها تهدف إلى "تقليل الضغط من إنستجرام على الشباب".

وقال موسري، في تصريحات لموقع "وايرد 25" في منتصف نوفمبر الماضي، إن المنطق يقول إنه إذا لم تتمكن من رؤية عدد الإعجاب على صور وفيديوهات الآخرين، فلن تشعر بالسوء أن صورك وفيديوهاتك لا تتلقى عددا كبيرا من الإعجاب، مشيرا إلى أن "سنصنع القرارات التي تضر عملنا إذا كانت تساعد الناس على أن يكون بحالة جيدة وصحة".

وذكرت شبكة CNBC الإخبارية الأمريكية أن هذا التوضيح لا يمثل القصة الكاملة، فمن الواضح أن فريق النمو وعلوم البيانات على Facebook تعتقد أن إخفاء الإعجابات قد يزيد في الواقع من مشاركة المستخدم، باختصار "بدون الإعجاب، ربما يشارك الناس بشكل أكبر".

وأضافت أنه أكثر من مجرد المشاركة على التطبيق، فإن النظرية تقول إن المستخدمين سيظلون يستخدمون التطبيق فترة أطول، وهو ما يزيد الدخل لفيسبوك من مستخدمي إنستجرام.
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