الضرائب: خطة متكاملة لتطوير العمل بالمصلحة

قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة وضعت خطة متكاملة لتطوير بيئة العمل علي مستوي المديريات والمأموريات بالجمهورية، موضحا أنه تم بالفعل انشاء مراكز ضريبية مدمجة بمدن دمياط والشيخ زايد ضمن اجراءات التحول الرقمي.



أوضح في تصريحات له، أن تلك المراكز تتضمن مكاتب لمصلحتي الضرائب العقارية والجمارك لتيسير الخدمات المقدمة للممولين.



أضاف أن المصلحة تقوم بعمليات دمج مصلحتي الضرائب العامة مع القيمة المضافة للتيسير علي الممولين ، بالاضافة اصدار اللوائح المنظمة لميكنة الإقرارات الضريبية للشركات اعتبارا من الشهر المقبل.



اشار إلي أن تلك الاجراءات تقلل الخطأ البشرى فى عمليات تقديم الاقرارات وتوفير قواعد بيانات دقيقة تساهم فى دعم اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي.