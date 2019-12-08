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منوعات

طعن وحرق شابة من مغتصبها أثناء توجهها للمحكمة .. صور

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:33 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
في واقعة هزت الهند اغتصبت فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا وحرقت على يد مهاجميها، وهي في طريقها إلى المحكمة، حيث طعنت في عنقها وسكب عليها البنزين حتى تحولت إلى كرة من النار.

وبحسب صحيفة "ديلي ميلي"، البريطانية، أعطت الضحية ، التي أصيبت بحروق تغطي 90 في المائة من جسدها ، شهادتها للشرطة أثناء وجودها في مستشفى سافدارجونج في نيودلهي، حيث نقلت غرفة الرعاية المركزة وهي في حالة حرجة.

قالت إنها كانت في طريقها إلى المحكمة بالقرب من قريتها في أوناو ، ولاية أوتار براديش للاستماع إلى شكواها الخاصة بالاغتصاب عندما هجمت من قبل خمسة رجال ، من بينهم اثنان من مغتصبيها.

وقال أحد الشهود إن المرأة كانت تجري وهي مشتعلة وتصرخ لطلب المساعدة.

أظهرت وثائق الشرطة أن المرأة قد تقدمت بشكوى إلى شرطة في مارس زعمت أنها تعرضت للاغتصاب تحت تهديد السلاح في 12 ديسمبر 2018.
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