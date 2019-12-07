مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد: هناك اهتمام واضح من القيادة السياسية بالتصدي للفساد منذ 30 يونيو

قال مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، اللواء هشام زعلوك، إن مكافحة الفساد واجب شرعي وضرورة حتمية، ومسئولية على عاتق كل مواطن مصري وليست حكرًا على أحد ويجب على الجميع المشاركة فيها لاقتلاعه، مؤكدًا أنه منذ 30 يونيو لا يوجد أحد فوق الحساب وهناك اهتمام واضح من القيادة السياسية بالتصدي للفساد.





جاء ذلك خلال كلمته، اليوم السبت، في الجلسة التحضيرية الأخيرة بمؤسسة الأهرام، لمؤتمر "الشأن العام" الذي دعا إلى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع العام المقبل، والتي تعقد بعنوان "الخطاب الديني وعلاقته بالأمن القومي والشأن العام".





وأضاف زعلوك: "نسير بنهج محدد لمنع الفساد، ونعمل بتكليفات رئيس الجمهورية والوزراء ونتعاون مع كافة الجهات، فمنع الفساد أولوية تهم كل المواطنين. نتلقى 750 ألف شكوى سنويا والعديد منها كيدية"، لافتًا إلى أن هناك منظومة محددة لفحصها.

وتابع أن هناك حرصًا على دعم الأجهزة الرقابية.



