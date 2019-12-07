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برنامج الحياة اليوم يعلن عن رقم للتواصل مع الجمهور عبر واتس آب

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:45 م
حسام حداد ولبنى عسل
حسام حداد ولبنى عسل
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حمزة شعيب
أكد الإعلامى حسام حداد، أن برنامج الحياة اليوم هو صوت الشارع، وهدفنا التواصل مع الناس، مضيفا:"تقدروا تتواصلوا معانا من خلال إرسال مشاكلكم عبر ورقم الواتساب 01271474166".

يذكر أن برنامج " الحياة اليوم" انطلق اليوم السبت فى شكله الجديد بعد انضمام الإعلامى حسام حداد لتقديم البرنامج مع الإعلامية لبنى عسل فى تمام السابعة مساء .

ويناقش البرنامج فى أولى حلقاته اليوم ملف التعليم فى مصر من خلال استضافة أولياء أمور بعض الطلبة ومدرسين ، للحديث عن مشاكل التعليم وأهم التحديات التى تواجههم وتسليط الضوء على جهود الدولة فى مجال تطوير التعليم.

البرنامج بشكله الجديد يركز على القضايا الاجتماعية والخدمية التى تواجه المواطنين ، ويسلط الضوء على هموم ومشاكل الأسرة المصرية ويفتح باب التواصل مع المواطنين من خلال تخصيص خط ساخن لتلقى الشكاوى والاقتراحات على رقم الواتس 01271474166 ؛ كما يتلقى اقتراحات المشاهدين على صفحات القناة والبرنامج على السوشيال ميديا ، ويتلقى مداخلات المشاهدين على الهواء.

جدير بالذكر أن البرنامج يذاع من السبت للخميس من السابعة للتاسعة مساء.

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