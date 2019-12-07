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رياضة

مان سيتي ضد مان يونايتد.. الشياطين تضرب شباك كتيبة جورديولا 2-0 في الشوط الأول

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:37 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أنهي فريق مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدمًا على مضيفه مانشيستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على أرضية ملعب "الاتحاد"، في قمة الجولة السادسة عشر، من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وكان الحكم قد احتسب ركلة جزاء لمانشستر يونايتد بعد مراجعة الحكم لتقنية الفار والتأكد من تدخل قوي من بيرناردو سيلفا على ماركوس راشفورد، ليسجلها الأخير بنجاح.

الهدف الثاني جاء بعد سلسلة من التمريرات بين أقدام دانييل جيمس وأنتوني مارسيال داخل يمين المنطقة ليسددها مارسيال تسديدة قوية تصطدم فى القائم الأيسر وتسكن الشباك بنجاح.

ويسعى السيتزن حامل لقب البريميرليج في مباراة اليوم ضد يونايتد، لتحقيق الفوز الـ11 له هذا الموسم، من أجل تضييق الخناق على ليستر سيتي "الحصان الأسود" وليفربول المتصدر، أملًا في الحفاظ على حظوظه في التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب البريميرليج برصيد 32 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 21 نقطة.
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