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محافظات

3 ساعات ميت في العمليات .. طبيب الدقهلية يعرض 300 ألف جنيه على أسرة شاب توفى أثناء اجراء اللحمية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:43 م
المجنى عليه الأباصيرى
المجنى عليه الأباصيرى محمد فارس
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همت الحسيني
الأباصيرى محمد فارس شاب في ريعان عمره 39 عاما، شعر بآلام واختناق أثناء نومه فذهب للطبيب ليخبره أنه بحاجة إلى إجراء عمليه اللحمية ، وتوجه إلى مركز طبى خاص فى المنزلة ليجرى العملية.

الأهل والاقارب ينتظرون نجلهم خارج غرفة العمليات ، مرت الساعة الاولى بسلام ، وبما ان دخلت الساعة الثانية بدأ القلق ينتاب الاهل المنتظرين على أبواب غرفة العملية خاصة وان العملية من أسهل العمليات وتستغرق أقل من ساعة واحدة.

ومرت الساعة ثم الأخرى دون جدوى ولم يطمئنهم أحد وانتابهم القلق ، وكل ذلك والشاب قد فارق الحياة داخل غرفة العمليات منذ أكثر من ثلاث ساعات.

لم يتوقع الأباصيري ان تكون نهايته في عملية من أسهل العمليات التي تجرى حاليا ، ولكن القدر قاده لغرفة العمليات التي خرج منها على قبره بسبب إهمال طبي في جرعة التخدير المقررة.

ورفضت أسرة الضحية الإهمال ، أى محاولات للتنازل عن حقه، مطالبين بالقصاص للفقيد من الطبيب المتسبب فى وفاته والحصول على حقه القانونى ممن تسبب فى وفاته بسبب إهمال طبى.

وأكد أحمد محمد، أحد أقاربه، أن الأباصيرى شعر بآلام واختناق أثناء نومه، فأكد الطبيب أنه يعانى من تضخم باللحمية ولا بد من إجراء عملية له وتوجه إلى المركز طبى خاص فى المنزلة ليجرى العملية.

وبعد اكتشاف أمرهم، تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة بالواقعة، فيما عرض أهل الطبيب على أهل المتوفى 300 ألف جنيه من أجل التنازل، لكن أسرة الأباصيرى رفضوا العرض مطالبين بحقه بالقانون، فأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عبد الحميد، مأمور قسم شرطة المنزلة، من أسرة "الأباصيرى محمد شلبي"، 39 عاما، نقاش، مقيم بمركز المطرية، ضد مستشفى خاص بالتسبب في وفاته نتيجة خطأ طبي وإعطائه جرعة تخدير زائدة، وتحرر محضر بالواقعة.
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