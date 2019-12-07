جمارك أرقين تحبط تهريب أدوية مع مسافر سوداني

أحبطت جمارك أرقين برئاسة أحمد الصاوي، محاولة تهريب كميات من الأدوية البشرية بحوزة أمتعة شخصية لمسافر متجه للأراضي السودانية.





قال مصدر جمركي في تصريحات صحفية، إن الكميات المضبوطة كانت عبارة عن 1525 علبة دواء و 180 حقنة وأقراص من أنواع مختلفة .





تم تشكيل لجنة من "الرائد إسلام حرز الله، ياسر السيد، هشام علي، أحمد الطيب ، أحمد إبراهيم، أحمد جبريل، نصر الدين رضوان، محمد ابراهيم"، وتحرير محضر بالواقعة بعد ابلاغ أحمد جعفر عطيتو مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



