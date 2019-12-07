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توك شو

عدو البلد.. محمد الباز يشن هجوما على أيمن نور

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:41 م
محمد الباز وأيمن
محمد الباز وأيمن نور
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توك شو
شن الإعلامي "محمد الباز" هجوما عنيفا على الاخواني الهارب "أيمن نور"، واصفا إياه بـ "قائد ميليشيا إعلام الاخوان بتركيا وعدو البلد".

وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن الإعلام الاخواني المبث من تركيا بقيادة "إيمن نور" يهدف لهدم وتحطيم الدولة المصرية.

لافتا، إلي أن تلك الجماعة الإرهابية تحاول بشتي الطرق تشتيت الشعب المصري العظيم، وتفريق صوته بهدف السيطرة عليه.

وأشار الإعلامي "محمد الباز"، إلي خطورة ذلك الإعلام الفاسد المعادي للدولة المصرية، والذي يستهدف عقول المصريين.
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