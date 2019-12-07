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رياضة

أسامة البلم يعلن قائمة طهطا لمواجهة شبان قنا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:05 م
قائمة طهطا
قائمة طهطا
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رباب الهوارى
أعلن الدكتور اسامة البلم ، القائم بأعمال المدير الفنى لفريق طهطا ، بضم 20 لاعبا بالقائمة لمواجهة فريق شبان قنا غدا ، علي ملعب شبان قنا ضمن الجولة الثامنة من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وجاءت القائمة كالتالى :
احمد حسن - احمد عبدالراضى - احمد البطاخ - والو شريف - محمود جميل - احمد ماهر - محمد شبرا - محمد عبدالقادر - حماده على - هيثم الصفتى - بدوى ناصر - محمود شيكا - محمد مصطفى - محمد إمام - محمد عبدالفتاح زيزو - 
كريم مرسى - محمد مدرسة - علاء ريشه - محمد بيسو - على رشاد .

يدخل فريق طهطا اللقاء محتلا المركز الأخير برصيد 4 نقاط ، بينما فريق شبان قنا يحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة .
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