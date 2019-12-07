أسامة البلم يعلن قائمة طهطا لمواجهة شبان قنا

أعلن الدكتور اسامة البلم ، القائم بأعمال المدير الفنى لفريق طهطا ، بضم 20 لاعبا بالقائمة لمواجهة فريق شبان قنا غدا ، علي ملعب شبان قنا ضمن الجولة الثامنة من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .





وجاءت القائمة كالتالى :

احمد حسن - احمد عبدالراضى - احمد البطاخ - والو شريف - محمود جميل - احمد ماهر - محمد شبرا - محمد عبدالقادر - حماده على - هيثم الصفتى - بدوى ناصر - محمود شيكا - محمد مصطفى - محمد إمام - محمد عبدالفتاح زيزو -

كريم مرسى - محمد مدرسة - علاء ريشه - محمد بيسو - على رشاد .



