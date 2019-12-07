نهاوند سري تتألق بـ الكاجول في أحدث صورة

شاركت الإعلامية نهاوند سري، جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت نهاوند سري خلال الصور بإطلالة جذابة ومميزة بملابس كاجول، حيث ارتدت تي شيرت فوشيا وبنطلونا باللون الأسود.





وتفاعل عدد كبير من محبي الإعلامية نهاوند مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالى: "ضحكتك جميلة _ القمر _ مختفيه ليه _ الجمال كله " .





يشار إلى أن الإعلامية نهاوند سري قدمت برنامج "الحياة اليوم" على شاشة قناة الحياة بداية 2018، وبرنامجا إذاعيا مع الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي بعنوان بين جيلين.



