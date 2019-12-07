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منوعات

نهاوند سري تتألق بـ الكاجول في أحدث صورة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:04 م
نهاوند سري
نهاوند سري
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محمد بدران
شاركت الإعلامية نهاوند سري، جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نهاوند سري خلال الصور بإطلالة جذابة ومميزة بملابس كاجول، حيث ارتدت تي شيرت فوشيا وبنطلونا باللون الأسود.

وتفاعل عدد كبير من محبي الإعلامية نهاوند مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالى:  "ضحكتك جميلة _ القمر _ مختفيه ليه _ الجمال كله " .

يشار إلى أن الإعلامية نهاوند سري قدمت برنامج "الحياة اليوم" على شاشة قناة الحياة بداية 2018، وبرنامجا إذاعيا مع الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي بعنوان بين جيلين.

كما قدمت البرنامج الصباحي "صباح أون" على قناة "ON TV" لعدة سنوات، وأيضًا شاركت الإعلامي عمرو أديب في حلقات في برنامج "كل يوم" عبر شاشة "ON E".
نهاوند سري تتألق بـ الكاجول في أحدث صورة
نهاوند سري تتألق بـ الكاجول في أحدث صورة
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