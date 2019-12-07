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رياضة

رضا عبد العال: الأهلي فريق مرعب وبطل دوري أبطال إفريقيا 95%

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:47 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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يسرى غازى
أكد رضا عبد العال نجم النادى الأهلي والزمالك السابق أن المارد الأحمر فريق مرعب ولقب دوري إفريقيا بنسبة 95% من نصيب القلعة الحمراء فى حالة الوصول إلى المباراة النهائية.

قال عبد العال فى تصريحات تليفزيونية : فكر السويسرى رينيه فايلر مدرب الأهلي تطور كثيرا فى الأداء واللاعبين تقوم بتنفيذ الإيجابية بحذافيرها وتنفيذ الجمل التكتيكية التى فى المران والمدرب السويسري ناجح مع الأهلي بنسبة 90%.

أضاف: أسلوب فايلر جيد للغاية لكن التغيير الأخير فى المباريات خاصة أمام الهلال السودانى هى أزمة المدرب السويسري التى تؤدى إلى هدوء الفريق من الناحية الهجومية وعدم شن أية غارات هجومية على دفاعات المنافس.

أشار إلى أن الأهلي يمتلك لاعبين على قدر من المسؤولية قادرين على النجاح في الوصول إلى نهائى البطولة الأفريقية إضافة إلى امتلاكه مدربا جيدا حقق نتائج مميزة محليا وإفريقيا.

يذكر أن النادى الأهلي حقق فوزا على نظيره الهلال السوداني بنتيجة 2-1 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد السلام فى إطار الجولة الثانية بدور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا.
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