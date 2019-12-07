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رياضة

بعد هدف اليوم | محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي | تفاصيل

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:48 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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إسماعيل محمود
قاد المصري محمد صلاح، المحترف بصفوف نادي ليفربول، فريقه للفوز على نادي بورنموث، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث في مباراة اليوم، إضافة لصناعته الهدف الثاني، ليحقق فريقه الانتصار الخامس عشر في الدوري هذا الموسم.

وبهدف اليوم، أصبح محمد صلاح رابع أكثر اللاعبين، تسجيلًا للأهداف في أول 100 مباراة لهم في الدوري الإنجليزي، ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف للهدف 63 ، ليأتي خلف آلان شيرار الذي سجل 79 هدف في أول 100 مباراة له في الدوري، وفان نيستلروي الذي أحرز 68، وسيرجيو أجويرو الذي سجل 64 هدفًا، ويتساوى مع أشلي كول وفيرناندو توريس بنفس الرصيد من الأهداف.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم للهدف رقم 7 ، ليكسر صيامه التهديفي في البريميرلييج في الجولات الأربعة الماضية.
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