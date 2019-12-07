الحكومة اليمنية تؤكد التزامها الثابت باتفاق الرياض وتحمل "الانتقالي" مسؤولية التصعيد

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي التزام الحكومة الثابت والصارم باتفاق الرياض، وتنفيذ كافة بنوده وفق الآلية المحددة .

ونفى بادي - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - وجود أي عملية تحشيد عسكري نحو العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا أن تحرك القوات التي قدمت إلى محافظة أبين باتجاه العاصمة المؤقتة عدن هي عبارة عن سرية تابعة للواء الأول حماية رئاسية الذي نص الاتفاق على عودته بالكامل الى العاصمة عدن والسرية المكلفة بالنزول تحركت بالتنسيق مع الأشقاء في قيادة التحالف العربي وفق بنود اتفاق الرياض .

ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺑﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﺎﻋﺘﺮﺍﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﻘﺮﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺑﻴﻦ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻘﻮﻁ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﻭﺍﻟﺠﺮﺣى، مؤكدا أنه ليس من حق الانتقالي أساسا أن يعترض القوات أو يطلق النار عليها .

وحمل الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية، المجلس الانتقالي مسؤولية التصعيد ومحاولة عرقلة اتفاق الرياض من خلال هذه الممارسات الغير مسؤولة، والتي تعكس نوايا مبيتة لعرقلة تنفيذ الاتفاق .

وجدد بادي ثقة القيادة السياسية والحكومة بالأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وحرصهم الدائم لإنجاح الاتفاق، وتمكين الحكومة ومؤسسات الدولة من مزاولة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن، وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السعودية لتذليل الصعوبات وتجاوز العراقيل .