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اقتصاد

اليوم.. قطع المياه عن بولاق وزينهم لأعمال الصيانة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:04 ص
قطع مياه
قطع مياه
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع خدمة المياه عن بعض المناطق في منطقة بولاق أبو العلا وزينهم، نظرا للقيام بأعمال صيانة في المسافة بين كوبريي إمبابة و15 مايو، صباح اليوم من الساعة 11 صباحا إلى الثالثة من عصر اليوم التالي.

قال بيان صادر عن الشركة، إن أعمال الصيانة تشمل اجراء لحامات بخط المياه في المنطقة السابقة بقطر 1000مم، موضحا أن قطع المياه سيشمل عن فنادق " نايل سيتي، أركاديا، الديار القطرية" ببولاق أبو العلا و زينهم، مع ضعف الخدمة بمنطقتي السيدة زينب والدرب الأحمر.

طالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتها من مياه الشرب خلال فترة الإصلاحات.

وأعلنت عن توفير سيارات مياه بالمناطق التي ستتأثر بالخدمة مع الاتصال بالخط الساخن 125 للمساعدة.

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