المصري يؤدي مرانه الأخير استعدادًا لـ رينجرز النيجيري

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري منذ قليل مرانه الأخير استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية من المجموعة الأولى للنسخة السابعة عشرة من الكونفيدرالية والتي تجمعه بضيفه فريق اينوجو رينجرز النيجيري وهي المباراة المقرر اقامتها في السادسة مساء غدٍ الأحد على ستاد الاسكندرية.





وخلال المران الذي أقيم على الملعب الفرعي لنادي الاتحاد السكندري بسموحة واستمر لما يقرب من 90 دقيقة ، ركز الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للمصري على وضع لمساته النهائية على الخطة التي سيخوض بها الفريق مباراة الغد ، وهي الخطة التي وضخ من خلال المران أنها ستكون خطة متوازنة ما بين الهجوم والدفاع ، حيث يسعى الكابتن ايهاب جلال لتكثيف الضغط الهجومي منذ اللحظة الأولى أملًا في خطف هدف يربك حسابات الفريق النيجيري من ناحية ، مع العمل على تأمين دفاعات المصري من الهجوم النيجيري والذي يضم عدداً من اللاعبين المتميزين بالسرعة والمهارة ، كما كان للتركيز على كيفية التعامل مع الكرات الثابتة في المواقف الدفاعية والهجومية جانبًا من اهتمامات الجهاز الفني ، فيما خاض حراس المرمى مرانًا شاقًا تحت اشراف الكابتن مصطفى كمال.





هذا ويختتم الكابتن ايهاب جلال مساء اليوم سلسلة محاضراته الفنية النظرية المتعلقة باللقاء وهي المحاضرة التي يوضح من خلالها العديد من الايجابيات والسلبيات التي طرأت على أداء الفريق النيجيري خلال مبارياته الأخيرة وخاصًة مباراته أمام بيراميدز التي جرت قبل نحو اسبوع وفاز خلالها الاخير بثلاثة أهداف مقابل هدف.



