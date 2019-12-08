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بين الناس

محمد يشكو حذفه من بطاقة التموين .. ويؤكد استحقاقه للدعم

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
اشتكى المواطن محمد حسانين على محافظة قنا مركز قفط قرية البراهمة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذفه من بطاقة التموين. 

ويقول فى رسالته : تم حذفى بسبب ارتقاع فاتورة التليفون 800 جنيه، وهو غير صحيح ،وناشد المسئولين بسرعة حل المشكلة رأفة بحالة وأسرته .


للتواصل مع الشاكى 01018414866


يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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