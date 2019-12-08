محمد يشكو حذفه من بطاقة التموين .. ويؤكد استحقاقه للدعم

اشتكى المواطن محمد حسانين على محافظة قنا مركز قفط قرية البراهمة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذفه من بطاقة التموين.
ويقول فى رسالته : تم حذفى بسبب ارتقاع فاتورة التليفون 800 جنيه، وهو غير صحيح ،وناشد المسئولين بسرعة حل المشكلة رأفة بحالة وأسرته .
للتواصل مع الشاكى 01018414866
يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
ويقول فى رسالته : تم حذفى بسبب ارتقاع فاتورة التليفون 800 جنيه، وهو غير صحيح ،وناشد المسئولين بسرعة حل المشكلة رأفة بحالة وأسرته .
للتواصل مع الشاكى 01018414866
يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360