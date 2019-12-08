محمد يشكو حذفه من بطاقة التموين .. ويؤكد استحقاقه للدعم

اشتكى المواطن محمد حسانين على محافظة قنا مركز قفط قرية البراهمة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذفه من بطاقة التموين.



ويقول فى رسالته : تم حذفى بسبب ارتقاع فاتورة التليفون 800 جنيه، وهو غير صحيح ،وناشد المسئولين بسرعة حل المشكلة رأفة بحالة وأسرته .





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