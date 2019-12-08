ممدوح يناشد المسئولين مساعدته في الحصول على كشك.. صور

ناشد المواطن ممدوح فاروق الخشن، المقيم فى شارع جمال عبد الناصر المنطقة الثامنة مركز السادات محافظة المنوفية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة القوى العاملة بخصوص طلب كشك بقالة للعمل به.





وقال فى رسالته : عندى أسرة مكونة من زوجة و5 أبناء فى المراحل التعليمية المختلفة بالجامعة والثانوية العامة بالإضافة إلى أب مسن يبلغ من العمر 85 عاما يحتاج لعلاج بشكل مستمر، وأنا أعمل فى مصنع غزل بالنهار، وكل ما أطلبه هو كشك بقالة بجوار المنطقة السكنية التى أعيش فيها حتى أتمكن الوقوف فيه بالتناوب مع أبنائى لسد احتياجات المعيشة وعلاج والدى .





وناشد المسئولين ضرورة التدخل لإعطائه تصريح الكشك لتوفير حياة كريمة لأفراد أسرته ووالده المسن .





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