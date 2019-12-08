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بين الناس

ممدوح يناشد المسئولين مساعدته في الحصول على كشك.. صور

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن ممدوح فاروق الخشن، المقيم فى شارع جمال عبد الناصر المنطقة الثامنة مركز السادات محافظة المنوفية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة القوى العاملة بخصوص طلب كشك بقالة للعمل به.

وقال فى رسالته : عندى أسرة مكونة من زوجة و5 أبناء فى المراحل التعليمية المختلفة بالجامعة والثانوية العامة بالإضافة إلى أب مسن يبلغ من العمر 85 عاما يحتاج لعلاج بشكل مستمر، وأنا أعمل فى مصنع غزل بالنهار، وكل ما أطلبه هو كشك بقالة بجوار المنطقة السكنية التى أعيش فيها حتى أتمكن الوقوف فيه بالتناوب مع أبنائى لسد احتياجات المعيشة وعلاج والدى .

وناشد المسئولين ضرورة التدخل لإعطائه تصريح الكشك لتوفير حياة كريمة لأفراد أسرته ووالده المسن .

للتواصل مع الشاكى:  01202929926

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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