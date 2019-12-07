طارق السيد يعلن قائمة المنيا لمواجهة تليفونات بني سويف

أعلن طارق السيد المدير الفنى لفريق المنيا عن ضم 19 لاعبًا بقائمة الفريق لمواجهة تليفونات بنى سويف غدًا ،ضمن الجولة الثامنة بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد .









وجاءت القائمة كالتالى :





محمد حسانين - عبدالكافى رجب - برسوم محروس ".





احمد رضا - مصطفى الشبوكشى - حازم مصطفى ".





محمد شديد - كاستيلا - بدوى عاشور - ايمن ناصر - داوودا - عمرو فيرون - احمد عصام - محمد سمارة - كامل احمد - زيزو - على دياب - عمرو عثمان - وائل على".







