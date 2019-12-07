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رياضة

طارق السيد يعلن قائمة المنيا لمواجهة تليفونات بني سويف

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:17 م
لاعبي المنيا
لاعبي المنيا
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رباب الهوارى
أعلن طارق السيد المدير الفنى لفريق المنيا عن ضم 19 لاعبًا بقائمة الفريق لمواجهة تليفونات بنى سويف غدًا ،ضمن الجولة الثامنة بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد .


وجاءت القائمة كالتالى :

محمد حسانين - عبدالكافى رجب - برسوم محروس ".

احمد رضا - مصطفى الشبوكشى - حازم مصطفى ".

محمد شديد - كاستيلا - بدوى عاشور - ايمن ناصر - داوودا - عمرو فيرون - احمد عصام - محمد سمارة - كامل احمد - زيزو - على دياب - عمرو عثمان - وائل على".


يدخل المنيا اللقاء محتلاً المركز التاسع برصيد 7 نقاط ،بينما تيلفونات بني سويف في المركز الثالث برصيد 3 نقاط
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