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حوادث

شخص يشعل النار فى جسده بأسوان لـ خلافات عائلية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:14 م
صورة أرشيفية - نيران
صورة أرشيفية - نيران
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شاذلى عبد الفتاح
قام أحد الأشخاص بإشعال النار فى جسده بقرية حجازة التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو شمال أسوان بسبب وجود خلافات عائلية.

وكان بلاغا قد وصل إلى مأمور مركز شرطة أسوان يفيد بقيام المدعو إبراهيم .س باشعال النار فى جسده ، وتم نقله إلى مستشفى كوم أمبو المركزى وهو فى حالة خطرة لتلقى العلاج اللازم.

وأشارت التحريات الأولية للمباحث أن السبب وراء إشعال الشخص النار فى جسده، وجود خلافات عائلية.

وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجار العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة .
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