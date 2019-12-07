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كامل الوزير يكشف كواليس حواره مع الرئيس السيسي في مارس 2014 من أعلى جبل الجلالة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:19 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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هاني حسين
قال كامل الوزير وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأخ والقائد والمعلم والصديق، مضيفا "سأكتب في مذكراتي حديثا مطولا عن الرئيس السيسي الذي يستحق الكثير".

وأضاف كامل الوزير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل من أجل مصلحة الشعب المصري ويعمل من الفجر وحتى تاني يوم وهو يعمل ولا ينام".

وتابع كامل الوزير: "الرئيس السيسي يفكر في مصلحة شعبه منذ أن كان وزيرا للدفاع ويحلل المشاكل ويفكر فيها وكيفية تلافيها وكيف تتقدم مصر وتنفذ مشروعات قومية كبيرة".

وكشف كامل الوزير كواليس حوار مع الرئيس السيسي قبل ترشحه للرئاسة في مارس 2014 من أعلى جبل الجلالة، قائلا: "الرئيس السيسي قال لي آنذاك إننا ممكن نعمل مدينة كبيرة على الجبل ونمهد الطريق لها، وقال لي جبل الجلالة ده كله خيرات.. وبالفعل جبل الجلالة به افخم انواع الرخام في العالم".
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