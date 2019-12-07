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حوادث

بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق محدود في قطار بمحطة طنطا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:15 م
صورة أرشيفية - الحماية
صورة أرشيفية - الحماية المدنية
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احمد علي
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم من السيطرة على حريق محدود بحرارة قطار "القاهرة _ دمياط" إثر حدوث ماس كهربائي دون اصابات وتم استبداله بجرار آخر وإعادة تسيير حركة القطار بصورة طبيعية.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق فى جرار القطار رقم 3097 القادم من دمياط المتجه إلى القاهرة، داخل محطة قطارات طنطا، بسبب ماس كهربى.

وأفاد شهود عيان داخل المحطة أن موظفي المحطة نجحوا في إخماد النيران بالتنسيق مع رجال الحماية المدنية قبل أن تمتد إلى باقى العربات، وتسبب ذلك فى تعطل حركة القطارات على الخط، ودفعت هيئة السكة الحديد بالجرار رقم 3244 لسحب القطار .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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