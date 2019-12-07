كامل الوزير: الرئيس فاجأنا بمدة حفر قناة السويس وقاد عملية التفاوض لتخفيض سعر المعدات

قال كامل الوزير وزير النقل، إن كل المشروعات التنموية التي ينفذها الرئيس السيسي كان مخططا لها قبل توليه الرئاسة، مضيفا:" الرئيس السيسي يتحدث عن العائد وأهمية المشروع ويجب أن نضمن أسباب النجاح ويتم التخطيط لأي مشروع بشكل جيد ".



وأضاف كامل الوزير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الرئيس السيسي فاجأنا بتحديد مدة تحفر قناة السويس الجديدة في عام واحد فقط، وكنا ندرس كيفية تخفيض مدة المشروع لإنجازه في عامين بدلا من 3 سنوات .



وتابع كامل الوزير:" أكدت للرئيس السيسي حجم حفر القناة وعدد المعدات والشركات التي تؤهلنا لتنفيذ المشروع في 3 سنوات".



وأكمل كامل الوزير:" الرئيس السيسي وفر لنا كل احتياجات حفر قناة السويس الجديدة، وبدأنا نتفاوض مع الشركات العالمية في الحفر مع وزير النقل الأسبق محمد منصور".



واضاف كامل الوزير:" الرئيس السيسي قاد بنفسه عملية التفاوض مع شركة كاتربيلر لتخفيض ثمن معدات حفر القناة".

