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كامل الوزير: الرئيس فاجأنا بمدة حفر قناة السويس وقاد عملية التفاوض لتخفيض سعر المعدات

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:07 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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هاني حسين
قال كامل الوزير وزير النقل، إن كل المشروعات التنموية التي ينفذها الرئيس السيسي كان مخططا لها قبل توليه الرئاسة، مضيفا:" الرئيس السيسي يتحدث عن العائد وأهمية المشروع ويجب أن نضمن أسباب النجاح ويتم التخطيط لأي مشروع بشكل جيد ".

وأضاف كامل الوزير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الرئيس السيسي فاجأنا بتحديد مدة تحفر قناة السويس الجديدة في عام واحد فقط، وكنا ندرس كيفية تخفيض مدة المشروع لإنجازه في عامين بدلا من 3 سنوات .

وتابع كامل الوزير:" أكدت للرئيس السيسي حجم حفر القناة وعدد المعدات والشركات التي تؤهلنا لتنفيذ المشروع في 3 سنوات".

وأكمل كامل الوزير:" الرئيس السيسي وفر لنا كل احتياجات حفر قناة السويس الجديدة، وبدأنا نتفاوض مع الشركات العالمية في الحفر مع وزير النقل الأسبق محمد منصور".

واضاف كامل الوزير:" الرئيس السيسي قاد بنفسه عملية التفاوض مع شركة كاتربيلر لتخفيض ثمن معدات حفر القناة".
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