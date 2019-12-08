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اقتصاد

المركزي يطبع الـ200 جنيه بـ338.012 مليار في أغسطس الماضي

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:02 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى
رفع البنك المركزي المصري من عملية طباعة عملة الـ200 جنيه في أغسطس الماضي إلي 338.012 مليار جنيه بعد أن كان حجم طباعتها في يوليو السابق له نحو 326.3 مليار جنيه بزيادة بلغت11.712 مليار جنيه، ومقارنة بـ 325.913 مليار جنيه في يونيو من نفس العام بفارق 12.1 مليار جنيه.

ويعكف كل من البنك المركزي والحكومة علي تقليل التعامل بالنقد، والتحول للمجتمع اللا نقدي من خلال تعظيم أطر الاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر تطبيقات الهاتف المحمول والبطاقات الإئتمانية والتلامسية مسبقة الدفع.

ويبلغ إجمالي النقد الصادر عن الجهاز المصرفي نسبة للناتج المحلي الإجمالي نحو 10.3% خلال أغسطس الماضي مقابل 10.06% فقط بنهاية يوليو السابق، بالرغم من وصوله لـ 10.13% في نهاية يونيو 2019.

وطبع البنك المركزي أيضا عملة الـ100 جنيه في أغسطس الماضي بقيمة 162.85 مليار جنيه مقابل 163.3 مليار جنيه في يوليو 2019 ومقارنة بـ 166.8 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.
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