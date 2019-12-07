بنك ناصر يكشف التسهيلات المقدمة لمستحقي نفقة الطلاق

قال "احمد روميش"، عضو المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي، إنهم متعاقدين مع شركات الاتصالات الـ4 في مصر، للتسهيل وتقليل التكلفة علي عملاء البنك من مستحي نفقات الطلاق.



وتابع، "روميش" خلال مداخلة هاتفية مع "وائل الإبراشي"، في برنامج "كل يوم"، المذاع علي قناة "أون اي" الفضائية، أنهم متبنين مبادرة لمساعدة مستحقي نفقات الطلاق، حيث مكنوا مستحقي تلك النفقة من أختيار شركة الموبيل الخاصة بهم، لوصول الرسائل والبيانات الخاصة بحسابها البنكي.



ونوه، إلي أن تلك القرارات التسهيلة نفذت بالفعل تيسيرا علي مستحقي تلك النفقة، لافتا إلي أن البنك راعي بساطة هواتف بعض العملاء، واتجهوا لإرسال رسائل نصية فقط دون التعامل بالإنترنت.