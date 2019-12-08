المدير الفني لـ رينجرز: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز على المصري

أكد ساليسو يوسف المدير الفني لفريق اينوجو رينجرز النيجيري أن فريقه حضر إلى مصر من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام المصري في المباراة المقرر إقامتها على ستاد الإسكندرية في السادسة مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشرة.



وأشار ساليسيو في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد الإسكندرية وإدارة المنسق الإعلامي للمباراة الدكتور عادل كُريم قبل يوم واحد من المباراة أن فريقه لم يكن ليستحق الخسارة في مباراة الجولة الأولى أمام ضيفه بيراميدز المصري.



وأشار إلى أن نتيجة المباراة خادعة تمامًا ، في الطرد الذي تعرض له الفريق خلال الشوط الأول أثر بالسلب على أداء الفريق ،كما كان لغياب نجوم الفريق جورج ايفاني وجون أوشي وايكيتشوكو تأثيرا كبيرا على أداء الفريق ، مضيفًا أن بصماته لم تظهر بعد على أداء فريقه خاصًة أنه لم يمضِ على توليه المسئولية سوى عشرة أيام على الأكثر.



وعن تقييمه لأداء فريق المصري أكد ساليسيو أن نتائج المصري في مبارياته الأخيرة بالكونفيدرالية وتحقيقه للفوز في خمس مباريات متتالية يدفع الجميع للحذر معه خاصًة مع امتلاكه لعدد كبير من المفاتيح الهجومية القادرة على تغيير نتيجة المباراة في أي وقت.