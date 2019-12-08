جامعة عين شمس تستضيف مؤتمر التفاعل الحضاري على أرض مصر

تستضيف جامعة عين شمس يومي 9-10 ديسمبر المقبل مـؤتمـر"التفاعل الحضاري على أرض مصر خلال العصرين البطلمي والروماني: الخلفيات والمظاهر".



المؤتمر يأتي في إطار التعاون العلمي بين مركز الدراسات البردية بجامعة عين شمس وكلية الآثار جامعة القاهرة قسم الآثار اليونانية والرومانية، ويفتتحه د.خالد غريب رئيس قسم الأثار اليونانية الرومانية جامعة القاهرة.



المؤتمر يضم 4 جلسات تناقش 31 بحثًا مقدم من الباحثين المشاركين، وبختام اليوم الأخير سوف تصدر عدة توصيات هامة فيما يخص الأثار والتراث اليوناني روماني في مصر.