خليفة يعلن تبني مواهب شابة لشركته الإنتاجية

أعلن المطرب والمنتج الشاب خليفة، عن رغبته في تبني مواهب شبابية غنائية لضمها إلي شركته الإنتاجية KH Production " .





وكشف عن أول موهبة انضمت للشركة لإنتاج أعمالها الغنائية المستقبلية وهي فتاه تُسمي "بسمة.





ونشر خليفة، صورته معها عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي، وعلق عليها قائلا :"رسميا تم التعاقد بين شركة KH Production وبين الموهوبة النجمة الصاعدة المميزة عقد إنتاج عدة أعمال غنائية وفنية ، والجدير بالذكر ان الشركة في رحلة البحث والتوقيع مع المواهب الشابة الجديدة المميزة ، ومع بعض النجوم في الفترة القادمة ، حرصا من الشركة على تقديم مواهب جديدة وتقديم فن مميز ومختلف للسوق العربي .





ومن المقرر أن يطرح خليفة، خلال الفترة القليلة المقبلة أول عمل غنائي لها بالتعاون مع نخبة مميزة من صناع الأغنية المصرية والعربية، حيث يسعي خليفة في الفترة المقبلة لتبني مواهب جديدة أخرى وضمها لشركته.





وبدء خليفة، مشواره الفني بطرح أول ألبوم غنائي له تحت عنوان"أتحداك" وهو من إنتاج شركته KH Production ويضم ألبوم"أتحداك" 13 أغنية متنوعه مابين الرومانسي والدراما والهاوس وهم: _"أتحداك" من كلمات محمد رمضان، وألحان محمد منصور، وتوزيع أحمد أمين. _"عمري اللي فات" من كلمات إبراهيم شتا، ألحان أحمد يوسف، توزيع مونتي. _"ست الستات" من كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع مونتي. _"ماعاش اللي يكسرني" من كلمات محمد عاطف، ألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد امين. _"جه عليا" من كلمات محمود عبدالله، ألحان محمدي، توزيع أحمد أمين. _"يوم حزين" من كلمات أحمد المالكي، ألحان وتوزيع مونتي. _"عيش" من كلمات إبراهيم شتا، ألحان وتوزيع مونتي، والأغنية عبارة عن ديو غنائي بين المطرب خليفة و المطربة الصاعدة مي حسين. _"فارق عن الناس" من كلمات إبراهيم شتا، ألحان علي نور، توزيع مونتي. _"متشغلش بالك"من كلمات إبراهيم شتا، ألحان معز علي. _"بوسيلي روحك" من كلمات إبتسام محروس، ألحان وتوزيع مونتي. _"حبونا لما إحتاجونا" من كلمات وألحان وتوزيع مونتي. _"غالي" من كلمات احمد عبد النبي، ألحان مونتي. _"غايب حبيبي" كلمات إبراهيم شتا، ألحان وتوزيع مونتي.



