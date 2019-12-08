مصر تحتل المركز الـ 8 عالميًا فى الأمن والاستقرار.. فيديو

قال العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة 15 مايو، إن المنظومة الأمنية بها تطور كبير، وذلك لمواكبة التكنولوجيا، بفضل تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية.



وأضاف، بدوي هاشم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الباش تاجر» الذي يبث عبر فضائية «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن الظاهرة الإجرامية تطور من نفسها فى ظل التكنولوجيا، ونحن أيضا كرجال وزارة الداخلية نتعامل معهم، بأنظمة متقدمة.



وأشار، مأمور قسم شرطة 15 مايو ، إلى أن مصر وصلت للمرتبة الـ 8 عالميًا فى الأمن والأمن والاستقرار، متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية.



وأكد بدوي هاشم أن، رجال وزارة الداخلية خطوا خطوات متقدمة لمواجهة الجريمة بجميع أشكالها وفي وقت زمنى قليل.



وأوضح أن وزارة الداخلية متعاقدة مع شركات عالمية بخصوص نشر كاميرات المراقبة، مؤكدا أن أى صورة يتم تصويرها لأي مجرم، أو سيارة لمجرم يتم معرفة المكان الذى يسكن فيه، ويتم القبض عليه.