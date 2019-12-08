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أخبار البلد

رئيس الوطنية للإعلام يصل السودان لحضور اجتماعات اتحاد إذاعات العرب

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:08 ص
حسين زين رئيس الهيئة
حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
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أ ش أ
وصل إلى الخرطوم مساء أمس السبت حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، يرافقه إسماعيل الششتاوي وكيل أول الهيئة، ولمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب؛ لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية (آسبو) التي تُعقد اليوم الأحد.

وتتزامن اجتماعات الاتحاد - التي انطلقت في الخرطوم /الخميس/ الماضي بانعقاد الدورة 77 للجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية والقانونية - مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيسه.

ومن المقرر أن تنطلق الجمعية العمومية للاتحاد رقم 39 يوم /الثلاثاء/ المقبل، ويُمثل مصر فيها رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأستاذ مكرم محمد أحمد، والذي من المقرر أن يصل إلى الخرطوم بعد غد /الإثنين/.

وتكتسب تلك الاجتماعات أهمية استثنائية بالنسبة للجانب السوداني كونها أول فاعلية إقليمية تُعقد في الخرطوم بعد الثورة السودانية.
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