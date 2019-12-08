في أحضان النيل.. حديقة النباتات بأسوان تاريخ يعود لعام 1898

تستكمل "صدى البلد" سلسلة حلقات "لكل اسم حكاية"، ونلقى الضوء على إحدى المزارات الجمالية بمحافظة أسوان عاصمة الشباب الأفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء وهى الحديقة النباتية التاريخية بمدينة أسوان .



الحديقة النباتية بأسوان والتى يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1898 فى أثناء الإحتلال البريطانى لمصر حيث قام اللورد كيتشنر قائد قوات الحملة البريطانية لإخماد الثورة المهدية فى السودان بتخصيص مكان هذه الحديقة ليصبح مقرًا لقيادة هذه الحملة نظرًا لموقعها الإستيراتيجى المهم من الناحية العسكرية حيث أنها تعد جزيرة نيلية بيضاوية الشكل تقع قبالة مدينة أسوان .



وموقع الحديقة متفرد على مستوى العالم حيث تتجمع فيه ثلاثة عناصر للجمال لا توجد فى أى مكان آخر على مستوى العالم فهى تطل على الجبل الغربي الغني بالكنوز الفرعونية الذى يبدأ بمقابر النبلاء شمالًا وينتهى بمقبرة أغاخان جنوبًا بإرتفاع قدره 50 مترًا فوق سطح المياه وبطول 1,5 كم على نهر النيل مباشرة ، كما أن الحديقة تقع على جزيرة رائعة تحيط بها المياه من كل مكان ، وتحتوى على أندر مجموعة نباتية في الشرق الأوسط، بخلاف عبقرية التاريخ لهذا المكان الذى يعود تاريخه إلى نهاية القرن الـ19.



واللورد كيتشنر حينما جاء إلى موقع الحديقة بدأ فى إنشاء مبنى لقيادة حملته العسكرية ومازال هذا المبنى موجودًا حتى الآن ، وتوجد فيه إدارة الحديقة حاليًا ، ولم يكن في هذه الجزيرة سوى بعض أشجار الجميز والبلح والدوم ، ولكن مع دخول فصل الصيف وإرتفاع درجات الحرارة أصدر اللورد كيتشنر أوامره إلى الجنود الذين ينتمون إلى بلاد مختلفة مثل الهند ووسط أفريقيا وغيرها بأن يأتوا عقب عودتهم من الإجازة بنباتات مختلفة من أجل زراعتها فى المكان لتخفيف حدة الشمس ، ومن هنا كان التنوع النباتى فى الحديقة.



وعقب جلاء الحملة البريطانية عن أسوان بدأت وزارة الأشغال المائية فى الإشراف على المكان وأسندت إدارته إلى مصلحة البساتين التابعة للوزارة آنذاك ، وحينما وجد المسئولون في مصلحة البساتين هذا التنوع النباتي الكبير تم التفكير فى أن تكون هذه الجزيرة تجربة بحثية لمعرفة مدى تأقلم الأنواع النباتية على الطقس شديد الحرارة في الصيف ، وبدأوا فى إرسال البعثات لجلب نباتات إستوائية وشبة إستوائية إعتبارًا من عام 1928 وزراعتها بالحديقة ، وإستمر الحفاظ على هذه النباتات من وقتها حتى الآن .



وتعتبر الحديقة النباتية جاذبة للعظماء والمشاهير وذلك لكونها مزارًا سياحيًا تاريخيًا يتوافد اليه الزائرون والسائحون بشكل مستمر وخاصة أنها مدرجة على البرامج السياحية لمختلف الجنسيات بكافة دول العالم ، وهذا ما جعلها تحقق معدلات وأرقاما قياسية فى نسبة الإقبال من المصريين والأجانب خلال أيام الأعياد والمناسبات المختلفة حيث توافد على الحديقة الكثير من المشاهير والشخصيات العامة منذ أنشاؤها ، فكل من يزور أسوان يضع فى مقدمة برنامجه السياحى زيارة هذه الحديقة السياحية .



وللحديقة تاريخ ثرى، إذ أطلق المصريون عليها قديما، إسم حديقة "السردار"، نسبة للحاكم الإنجليزي سردار الجيش اللورد كتشنر الذي أنشأها، ومن أهم زوار حديقة النباتات جواهر لإل نهرو، رئيس وزراء الهند الأسبق، والملكة إليزابيث، ملكة إنجلترا، وتيتو، رئيس يوغوسلافيا الأسبق، وملك مصر فاروق الأول، وابنته الأميرة فريال، التى أطلق إسمها على إحدى الجزر المقابلة لحديقة النباتات.



من جانبه قال الدكتور عمرو محمود مدير الحديقة النباتية بأسوان إن الحديقة تعد من أهم المقاصد السياحية داخل محافظة أسوان خاصة فى المناسبات والأعياد وذلك نظرًا لموقع الحديقة المميز وسط النيل بمدينة أسوان، وضمها لأكثر من 740 نوعًا نباتيا نادرا وأشجارا معمرة إستوائية وشبه إستوائية ، موضحًا بأن الحديقة إستعدت مبكرًا لإستقبال الزوار خلال أيام العيد .



وأكد مدير الحديقة النباتية بأسوان أن إدارة الحديقة رفعت من كفاءتها خلال الفترة الماضية بتنفيذ أعمال الصيانة بجميع مرافقها من "دورات المياه ومشايات وبرجولات ومقاعد خشبية وصناديق قمامة"، وكذلك العمليات الزراعية المختلفة من قص للأسوار وتهذيب الأسيجة النباتية وتقليم الفروع الجافة والنظافة العامة لتظهر الحديقة النباتية بالمظهر اللائق كمتحف نباتي مفتوح أمام جميع الزوار من شتى بقاع الأرض في جميع المناسبات.



وأشار عمرو محمود إلى أن الحديقة النباتية تقع على مساحة 17 فدانا وبها 27 حوضًا زراعيًا يضم مختلف الأشجار والنباتات الخشبية والإستوائية والعطرية والزينة ، بجانب المتحف النباتى والمكتبة ومركز أبحاث زراعية ويتم الذهاب إليها بالمراكب الشراعية أو الموتور فى رحلة نيلية ، كما يتم التجول داخل الحديقة وسط النباتات النادرة مع الإستمتاع بالمناظر الطبيعية المحيطة بالحديقة من رمال صفراء على البر الغربى ومياه النيل الزرقاء والخضرة فى كل مكان داخل الحديقة .

