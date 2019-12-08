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حوادث

الداخلية بالمرصاد.. استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت الجهود فى مجال الأمن العام عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى ( بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (294 متهم) وبحوزتهم :

(4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (2 بندقية آلية – 2 فرد محلى - 57 طلقة نارية مختلفة الأعيرة) بالإضافة إلى (2) خزينة سلاح، و (2) قطعة سلاح أبيض، و (9) قضايا إتجار بالمواد المخدرة .. بمضبوطات بلغت نحو (250 جرام لنبات البانجـو المخـدر – 350 جرام لمخدر الحشيـش – 190 جـرام لمخـدر الهيرويـن – 50 جرام لمخدر الأفيون).

كما تم تنفيذ (4490) حكم قضائى متنوع، و ضبط (437) قضية متنوعة أخرى.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (1158) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن ( جرينوف – 111 بندقية آلية – 212 بندقية "مششخنة ، غير مششخنة" – 108 طبنجة – 753 فرد محلى الصنع – 1814 طلقة مختلفة الأعيرة – 1681 قطعة سلاح أبيض) بالإضافة إلى ضبط ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلهما (7 مسدس – 2 فرد محلى – 15 خزينة متنوعة - أدوات وأجزاء التصنيع).

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (529968) حكم قضائى وذلك على النحو التالى:
(2135) حكم جناية، و (187736) حكم حبس، و (260538) غرامة، و (79559) مخالفة.

و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (25) تشكيلًا عصابيًا ضموا (83) متهمًا، إرتكبوا (145) حادث سرقة، و ضبط (276) قضية أحداث، وإعادة (7) سيارات مُبلغ بسرقتها، و كشف غموض (46) حادث (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة) تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (78) متهمًا.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (244565) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (39301 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 225 قيادة تحت تأثير مخدر ، 5326 موقف عشوائى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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