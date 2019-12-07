ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

لما كنت في أمريكا..أيام اللهو والسياسة..كتاب جديد للكاتبة سارة شريف

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:54 م
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
أصدرت دار كنوز للنشر والتوزيع كتاب «لما كنت في أمريكا – أيام اللهو والسياسة» للكاتبة الصحفية سارة شريف.

تتناول الكاتبة في المؤلف الذي يعد من أدب الرحلات رحلتها للولايات المتحدة الأمريكية، حيث قامت بزيارة عدد من الولايات والمدن الأمريكية.

كما يتناول الكتاب مجموعة من الحكايات الإنسانية والاجتماعية في الشوارع والمقاهي والبارات والأسواق، بالإضافة إلى لقاءات صحفية مع مسؤولين رسميين وسياسين وأساتذة جامعات من واقع جولة الكاتبة في أمريكا.

يذكر سارة شريف حاصلة على درجة الماجيستير في الإعلام السياسي، في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وتعمل صحفية متخصصة في الشأن الإسرائيلى وصدر لها من قبل ثلاثة مؤلفات، هما «إسرائيل تحترق»، «المشروع الأسود»، و«المخادع»، فيما يعد الكتاب تجربتها الأولى في أدب الرحلات.
Advertisements

ترشيحاتنا

عاش.. عائشة بن أحمد تتألق في أحدث ظهور من داخل الجيم.. شاهد

أهالي نجريج يرفضون نقل أبنائهم إلى معهد محمد صلاح الأزهري.. مستندات

رضا عبدالعال يتساءل: مين الجهبذ اللي مشى رمضان بيكهام من الأهلي

الفيفا يحرج قطر بسبب بطولة العالم للأندية.. تفاصيل

انهيار عصبي.. مصرفي يقتل زوجته وأطفاله وينتحر في نيويورك.. صور

إخلاء سبيل الراقصة جوهرة وحجز قضية تحريضها على الفسق للحكم في 28 ديسمبر

AdvertisementS

حمدي النقاز يستفز مرتضى منصور بعد فسخ التعاقد | شاهد

اخبار النادي الأهلي | الاستغناء عن صالح جمعة.. وتغريم فتحي وربيعة.. والنجم الساحلي يتصدر مجموعة الأحمر

يا فرحة ما تمت.. الكاف يغرم نادي الزمالك 25 ألف دولار بسبب مباراة أول أغسطس.. تفاصيل

إصابة بطل نصيبى وقسمتك بمرض السرطان ويجرى عملية جراحية غدا

فايلر يطالب إدارة الأهلي بالاستغناء عن صالح جمعة وتسويقه

بفستان من الورد.. شاهد كيف احتفلت شريهان بعيد ميلادها مع الجمهور

إخلاء سبيل الراقصة جوهرة وحجز قضية تحريضها على الفسق للحكم في 28 ديسمبر

رضا عبدالعال تعليقا على خسارة الهلال السوداني: لاعبو الأهلي تكاتك

نجوم الأهلى فى مفرمة رضا عبدالعال: ربيعة فتوة.. الشحات عكاك .. والسولية هجاص

حققنا الهدف.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على أول أغسطس

بعد رقصها فى الشارع | فيديو جريء لـ ندى الكامل يثير الجدل من جديد

ضبطهما عراة في فراش الزوجية.. الإعدام للزوجة والصديق الخائن بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يتناول الطعام لـ4 أيام.. لبناني يضرم النار في نفسه وسط المتظاهرين| تفاصيل مؤثرة

شاهد.. عودة تامر حسني إلى القاهرة بعد دخوله موسوعة جينيس

مازيمبي يهزم زيسكو الزامبي 2-1 ويتصدر مجموعة الزمالك