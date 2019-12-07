لما كنت في أمريكا..أيام اللهو والسياسة..كتاب جديد للكاتبة سارة شريف

أصدرت دار كنوز للنشر والتوزيع كتاب «لما كنت في أمريكا – أيام اللهو والسياسة» للكاتبة الصحفية سارة شريف.



تتناول الكاتبة في المؤلف الذي يعد من أدب الرحلات رحلتها للولايات المتحدة الأمريكية، حيث قامت بزيارة عدد من الولايات والمدن الأمريكية.



كما يتناول الكتاب مجموعة من الحكايات الإنسانية والاجتماعية في الشوارع والمقاهي والبارات والأسواق، بالإضافة إلى لقاءات صحفية مع مسؤولين رسميين وسياسين وأساتذة جامعات من واقع جولة الكاتبة في أمريكا.



يذكر سارة شريف حاصلة على درجة الماجيستير في الإعلام السياسي، في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وتعمل صحفية متخصصة في الشأن الإسرائيلى وصدر لها من قبل ثلاثة مؤلفات، هما «إسرائيل تحترق»، «المشروع الأسود»، و«المخادع»، فيما يعد الكتاب تجربتها الأولى في أدب الرحلات.