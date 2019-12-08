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مرأة

في 10 دقائق.. 3 أكلات سريعة التحضير ببواقي الفراخ

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:24 ص
كلات سريعة التحضير
كلات سريعة التحضير ببواقي الفراخ
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حياة عبد العزيز
تعاني السيدات في أوقات طويلة من الأطعمة المتبقية، فتحتار كيف تستفيد منها،  والآن تعرفي على كيفية الاستفادة من بواقي الدجاج، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي.

السمبوسة
السمبوسة من المقبلات التي تُقدم بكثرة، بالإضافة إلى أنّه يُمكن تحضيرها مقليّةً أو مشويّةً داخل الفرن، لذا قومي بحشوها ببواقي الدجاج بعد تقطيعه إلى فتافيت صغيرة.​​

جلاش
شوحي المتبقي من لحم الدجاج في الزيت على النار ثم أضيفي البصل والثوم والفلفل المفرومين إلى شرائح الطماطم والملح والفلفل الأسود وقلبيها جيدًا، ثم ضعي الخليط على أوراق الجلاش المدهونة بالسمنة السايحة.

شاورما
استخدمي قطع الدجاج المتبقية وقطعيها إلى نسائر صغيرة بعد نزع الجلد منها، وقومي بطبخها مرة أخرى ومع البصل وحوليها إلى شاورما دجاج.
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