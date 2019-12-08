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حوادث

ضبط قضايا تهرب ضريبى وأموال عامة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:02 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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رامى المهدي - اسلام مقلد
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى (بكافة محافظات الجمهورية).

أسفرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (1802) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها: (239) قضية ضرائب عامة ، كشف (100) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (85) قضية فى مجال الجمارك، (16) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (704) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (158) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وتنفيذ (489) حكم قضائى، وكذا ضبط (5) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم النقد والتهريب، (6) قضايا فى مجالات " الاختلاس والإضرار بالمال العام - غسل الأموال - الكسب غير المشروع – الرشوة وإستغلال النفوذ – الجرائم المصرفية" .. بقيمة بلغت (2,068,718,869 – إثنان مليار وثمانية وستون مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة وستون جنيه مصرى.

قضايا النقل والمواصلات:
ضبط (867) قضية متنوعة أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض– أموال عامة – تسول– حيازة مواد مخدرة – باعة جائلين) بالإضافة إلى ضبط (4) تشكيلات عصابية ضموا (8) متهمين.

قضايا المصنفات:
ضبط (245) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

قضايا المسطحات المائية:
ضبط (311) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية أبرزها قضايا (صيد مخالف – لنشات ومراكب مخالفة – غزل مخالف – جوابى مخالفة) وكذا ضبط (952) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (204) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم" ، (76) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (144) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (965) لنش وباخرة سياحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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