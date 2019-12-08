ضبط قضايا مخدرات وتنقيب عن آثار خلال حملة أمنية



كمية من مخدر الحشيش وزنت (205,193 كيلو جرام)، و كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (290,185 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الأفيون وزنت (1,530 كيلو جرام) ، و كمية من مخدر الهيروين وزنت (19,846 كيلو جرام) ، و كمية من مخدر الكوكايين وزنت (210 جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت (2,265 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت (12,920 كيلو جرام).

عدد (29347) قرص مخدر مختلف الأنواع.



وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (27) قضية تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، (140) قضية متنوعة (جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب، سرقة).



وتم ضبط -فى مجال الأمن السياحى- (3511) قضية ومخالفة متنوعة أبرزها (حفر وتنقيب عن الآثار – حيازة قطع آثرية والإتجار بها – مخالفات الشركات السياحية).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون وتاجرى المواد المخدرة.أسفرت الجهود فى مجال مكافحة المخدرات عن ضبط (1298) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها (1448) متهم.. وبحوزتهم الآتى: