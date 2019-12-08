تواصل الحملات التموينية لضبط الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .



أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1008) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" .. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة القاهرة) لقيامه بالإستيلاء على مبلغ مالى (909,000) ألف جنيه نتيجة تلاعبه بإختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية ، وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء مستوليًا على أموال الدعم ، محققًا من جراء ذلك أرباح غير مشروعة، طبقًا لما ورد بتقرير الجهات المعنية.



كما تم ضبط المديرة المسئولة عن إدارة أحد المحال لصرف السلع التموينية كائن بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق (بمحافظة الشرقية) لتصرفها فى سلع تموينية مدعمة (سكر- زيت طعام) قدرت تلك الكميات بمبلغ (23650) جنيه قامت المذكورة ببيعها فى السوق السوداء دون صرفها للمواطنين.



فيما تم ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ (بمحافظة كفرالشيخ) لقيامه بتعبئة عدد (45000) عبوة سلع غذائية "بيكند بودر" منتج نهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى العلامات التجارية خلافًا للحقيقة ، وكذا (550) كيلو جرام أعشاب خام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، تمهيدًا لطرحها بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهورالمستهلكين.



وفى سياق متصل أكدت معلومات وتحريات الإدارة بتداول مستلزمات طبية مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية بالأسواق ، حيث أمكن إستهداف وضبط مديرين مسئولين عن إدارة عدد من الشركات "لتجارة مستحضرات التجميل"بدون ترخيص بدائرتى قسمى شرطة (مدينة نصر – النزهة) لحيازة (10200) عبوة مستلزمات طبية (إبرة حقن وحشو أسنان) مدون عليها إحدى العلامات التجارية، ومهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظورة تداولها بالأسواق، دون تفويض من الشركة مالكة العلامة التجارية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.