ضبط 210 قطعة سلاح ناري و283 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية ، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 210 قطعة سلاح نارى، بحوزة 182 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-

رشاش، و (17) بندقية آلية، و (40) بندقية خرطوش، و (18) طبنجة، و (134) فرد محلى، و (215) طلقة مختلفة الأعيرة ، و (15) خزينة متنوعة ، و(241) قطعة سلاح أبيض.



وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (82760) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(342) حكم جناية، و (23854) حكم حبس جزئى، و (4655) حكم حبس مستأنف، و (42447) حكم غرامة، و (11462) حكم مخالفة .



و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (283) قضية مخدرات بحوزة (301) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 30,320 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 11,672 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 4,018 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 760 جرام )، و كمية من البودرة المخدرة وزنت ( 100 جرام )، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت (3,090 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 1,050 كيلو جرام)، و عدد (8616) قرص مخدر .



و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (3) تشكيلات عصابية ، ضموا (7) متهمين، ارتكبوا (20) حادثا.



و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط (49) متهما.



و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (21) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.



وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (206) دراجة نارية مخالفة.



و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (سيارتين- 13 دراجة نارية).



و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (21539) مخالفة مرورية.



و فى مجال فحص السائقين تم فحص (90) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

