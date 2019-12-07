تعليق مفاجئ من أشرف عبد الباقى على مسرحية هارى بوتر .. فيديو









نشر الفنان اشرف عبد الباقى مقطع فيديو أثناء حضوره مسرحية هارى بوتر فى لندن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.وعلق أشرف عبد الباقى على الصورة قائلا : "رأينا عدد كبير من أجزاء هاري بوتر على مستوى السينما لكن هذه المسرحية مختلفة تماما عن الأفلام وهى تكشف ما بعد هذه الاجزاء".وأضاف أشرف عبد الباقى قائلا : "المسرحية مقسمه على جزءين كلاهما يمتد الى ساعتين بالاضافة الى استراحة تنفصل بينهما تمتد الى ساعتين ايضا وهو الامر الذى تسبب فى شعور البعض بالملل لدرجة ان الكثير من الجمهور غادة العرض بعد الجزء الاول".يذكر ان أشرف عبد الباقى انهى مسرح مصر منذ ايام قليلة واعلن عن أن الموسم السابع هو الاخير من العرض ككل.