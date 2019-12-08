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حوادث

محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ كتائب حلوان

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:31 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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أحمد مهدي
تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ كتائب حلوان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية كلا من المستشار عصام أبو العلا و المستشار حسن السايس وامانة سر المشرف العام بمأمورية طرة حمدى عبد التواب.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات «لأنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي».

كما تولى المتهمون «مسؤولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها».
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