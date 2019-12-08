حصيلة ضحايا الحوادث .. مصرع مستأجر مخبز بسبب ماكينة عجن أطاحت بحياته أثناء عمله بالغربية.. مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق بلبيس - العاشر من رمضان

مصرع سائق وإصابة 3 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بسوهاج

مصرع عامل في حريق بمنزل و3 أحواش ماشية بسوهاج

شهدت قرية كفر خزاعل بمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع مستأجر مخبز مصرعه إثر إصابته بنزيف وتهتك بالذراع الأيمن أثناء تنظيفه عجانة مخبز بلدي أودت بحياته فى الحال وتم نقله جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى السنطة العام.كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من المستشفى العام بوصول "هارون.ا" مستأجر مخبز بلدى "جثة هامدة" إثر إصابتها بتهتك ونزيف حاد بالذراع الأيمن.وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري وظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.كما لقى شخص مصرعه فيما أصيب 5 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة نصف نقل، بمدخل مدينة العاشر من رمضان، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وإخطار النيابة العامة.تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بمدخل العاشر من رمضان ووقوع إصابات.تم الدفع بعدد من سيارات الأسعاف وبالفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل بسبب انفجار الإطار الخلفي، وأسفر الحادث عن مصرع "صلاح م" 43 سنة وإصابة 5 آخرين.تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس ومستشفى الزقازيق الجامعي، حيث تبين إصابتهم بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس.وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.فيما لقي سائق مصرعه، وأصيب ٣ آخرون "طبيب، ممرضة، موظفة" بكسور وجروح متفرقة، إثر انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوي الغربي أمام دائرة مركز المنشاة.كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من الخدمات الأمنية علي الطريق الصحراوي الغربي يفيد بأنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "محمود. ع. ع" ٣٢ عاما سائق ويقيم دائرة مركز أسيوط اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن مما أدى إلى انقلاب السيارة إلى جانب الطريق.نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة مرافقيه كل من "إيهاب. ف. ح" ٣٦ عاما طبيب بمستشفى ساحل سليم المركزي، و" أماني. ع. ت" ٢٧ عاما ممرضة، و"ندي. م. ز" ٢٤ عاما موظفة ويقيمون دائرة قسم أول أسيوط، بكسور وجروح متفرقة بالجسم.تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.وفى سياق متصل اسفر حريق بمنزل و٣ أحواش ماشية بدائرة مركز العسيرات بسوهاج، بسبب ماس كهربائي، عن وفاة عامل إثر إصابته بحروق سطحية، كما التهمت النيران بعض المنقولات المنزلية، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران.كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من الرائد هيثم الحجيري، رئيس مباحث مركز شرطة العسيرات يفيد نشوب الحريق بمنزل ملك "عادل. ع. م" ٤٥ عاما نجار، وتطايرت النيران لأحواش مجاورة ملك كلًا من "محمد. ح. ا. ع" ٢٥ عاما حاصل علي دبلوم صناعة، و"حامد. ا. ا" ٦٥ عاما عامل، و"الزين.ا.ح" 53 عامل، ويقيمون بذات الناحية.نتج عن الحريق وفاة مالك الحوش الأول أثر إصابته بحروق متفرقة بالجسم وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام، بسؤال مالكي المنزل والحوشين الثاني والثالث وعم المتوفـي" هاشم. ا. ع" ٤٧ عاما عامل، رجحوا أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية.وأضافوا بنفوق رأس غنم وبعض الطيور وإحتراق كمية من البوص والتبن والعروق الخشبية وبعض المنقولات المنزلية، ونفوا الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات.