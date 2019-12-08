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تعليم

افتتاح المؤتمر الدولي التاسع لحاسبات عين شمس

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:51 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي
يشهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس فى الحوسبة الذكية ونظم المعلومات، وذلك في تمام التاسعة صباحا بفندق فى التجمع.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف وتنظيم الأستاذ الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة رشا إسماعيل نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.


يشهد فعاليات المؤتمر الذي تستمر على مدار يومين نخبة من الخبراء الدوليين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والحوسبة والذكاء الاصطناعي والاتصالات من كبريات الجامعات الدولية من بينها "الولايات المتحدة الأمريكية، انجلترا، بلجيكا، هولندا"، من بينهم "بروفسير فيليب من جامعة إلينوي في شيكاغو والتى تحتل المرتبة 231 على العالم وهو متخصص فى علوم الحاسب ونشر أكثر من 500 بحث فى علوم الحاسب ووفقا لجوجل سكولر Google scholar فهو يعد من بين العشر الأوائل على العالم فى مجال علوم الحاسب، بروفسيور جو من الكلية الإمبريالية بلندن والتى تحتل المرتبة 8 على العالم وهو مدير معهد علوم البيانات فى الكلية الامبريالية و نشر أكثر من 250 بحثا فى علوم البيانات.

وبروفسيور ماى كولا من جامعة ايندهوفن للتكنولوجيا فى هولندا والتى تحتل المرتبة 102 على العالم وهو متخصص فى التنقيب عن البيانات ونشر أكثر من 100 بحث فى التنقيب عن البيانات والذكاء لاصطناعى، وبروفسيور تون من جامعة أنتويرب ببلجيكا والتى تحتل المرتبة 223 على العالم و هو متخصص فى التنقيب عن البيانات ونشر أكثر من 80 بحثا فى التنقيب عن البيانات وتعلم الآلة، وبروفسيور طارق غزاوي من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأميريكية والتى تحتل المرتبة 86 على العالم وهو متخصص فى هندسة الحاسب ونشر أكثر من 250 بحثا فى هندسة وتكنولوجيا الحاسب، وبروفسير سارما من جامعة جامعة فيدزمي للعلوم التطبيقية، لاتفيا وهى متخصصة فى علوم الحاسب ونشرت أكثر من 90 فى بحث.

يقام المؤتمر بالتعاون مع الجامعة البريطانية وجامعة المستقبل وشركة هواوي والجامعة المصرية الصينية.
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