منها بولاق والسيدة زينب .. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع خدمة مياه الشرب عن فنادق " نايل سيتي، أركاديا، الديار القطرية" و عن منطقة " بولاق الجديدة، زينهم" وضعفها عن مناطق " الدرب الأحمر و السيدة زينب"، اعتبارا من صباح اليوم الأحد في تمام الساعة 11 صباحا وحتى الثالثة من ظهر اليوم التالي.



وأكدت الشركة أن الانقطاع بسبب قيامها بعمليات لحامات على خط المياه بجوار كوبري إمبابة ضمن مشروع ممشي أهل مصر في المسافة بين كوبريي إمبابة و 15 مايو ببولاق بقطر 1000 مم.



وطالبت الشركة في بيان لها، اصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتها من مياه الشرب خلال فترة الاصلاحات,



وأعلنت عن توفير سيارات مياه بالمناطق التي ستتأثر بالخدمة مع الاتصال بالخط الساخن 125 للمساعدة.