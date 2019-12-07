كامل الوزير: افتتاح هشام بركات والنزهة آخر ديسمبر وعدلي منصور في أبريل المقبل

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن هناك أتوبيسات تنقل العمال والموظفين الحاليين في العاصمة الإدارية، وهناك مليون عامل في العاصمة الإدارية حتى الأن، ونقوم بتصميم وسائل نقل جديدة للنقل من وإلى العاصمة وهما القطار الخفيف الكهربائي و المونوريل.



وأضاف المهندس كامل الوزير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه سيتم افتتاح محطة عدلي منصور في شهر أبريل المقبل.



وتابع : سيتم افتتاح محطتي هشام بركات والنزهة أخر الشهر الحالي أو أول الشهر المقبل".



وقال الوزير:" ووصلنا إلى محطة مصر في رمسيس وغدا الأحد المقبل في الثامنة صباحا ستدخل ماكينة حفر المترو محطة ماسبيرو وتكمل حتى الزمالك والكيت كات".



ولفت:" الخط الأول يعمل منذ 39 عاما ونعمل على تطويره وسنقوم بتغيير الوحدات المتحركة كي تكون مكيفة".

