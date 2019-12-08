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اقتصاد

التخطيط: دليل الخدمات الحكومية يساعد المواطنين على الوصول لـ520 خدمة بطرق ميسرة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:04 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
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آية الجارحي
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن دليل الخدمات العامة الإلكترونى يتضمن المعلومات التي يحتاجها المواطن المصري للحصول لـ ٥٢٠ خدمة حكومية هى الأكثر طلبًا من المواطنين.

أضافت " السعيد" في تصريحات لها، أنه من بين تلك الخدمات هي خدمة الدعم الاجتماعي والمحليات وخدمات الأحوال الشخصية وخدمات التموين.

وأوضحت أن الدليل يسهم في مبادرات الدولة لتوحيد إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وتحسين جودتها وتيسير حصول المواطنين عليها، فضلًا عن التأكيد على الشفافية فى تقديم تلك الخدمات.

ذكرت أن دليل الخدمات العامة الإلكترونى في صورته الرقمية وقاعدة البيانات الذكية المزود بها يعمل كدعامة أساسية في خطة الدولة للتحول الرقمي، مشيرة إلى تقدم عدد 57 مشروعا من 14 دولة أفريقية للمسابقة هذا العام.
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