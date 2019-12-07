بـ جنيه واحد فقط.. ماسك سحري للبشرة الدهنية

تعاني صاحبات البشرة الدهنية من شوائب كثيرة تتواجد في بشرتهن، حيث استطاعت رضوى الشربيني من خلال برنامجها، بوصف ماسك سحري للتخلص من الحبوب والندبات.



مكونات الماسك:

كوب زبادي

ملعقة عسل نحل

ملعقة ليمون



طريقة التحضير:



تخلط كل المكونات السابقة معًا حتى تتجانس جيدًا.

- يوضع خليط الماسك على البشرة بالكامل.

- يترك الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة.

- يشطف الوجه بماء فاتر وتكرر الوصفة أسبوعيًا.

- تجنب تجفيف البشرة بفوطة جافة لمنع تنقل الدهون من مكان لآخر.​