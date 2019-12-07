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مرأة

بـ جنيه واحد فقط.. ماسك سحري للبشرة الدهنية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:46 م
ماسك سحري للبشرة
ماسك سحري للبشرة الدهنية
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حياة عبد العزيز
تعاني صاحبات البشرة الدهنية من شوائب كثيرة تتواجد في بشرتهن، حيث استطاعت رضوى الشربيني من خلال برنامجها، بوصف ماسك سحري للتخلص من الحبوب والندبات.

مكونات الماسك:
كوب زبادي
ملعقة عسل نحل
ملعقة ليمون

طريقة التحضير:

تخلط كل المكونات السابقة معًا حتى تتجانس جيدًا.
- يوضع خليط الماسك على البشرة بالكامل.
- يترك الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة.
- يشطف الوجه بماء فاتر وتكرر الوصفة أسبوعيًا.
- تجنب تجفيف البشرة بفوطة جافة لمنع تنقل الدهون من مكان لآخر.​
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