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اقتصاد

البترول: أسعار الغاز تحد كبير أمام الشركات لتنمية المشروعات

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:02 ص
وزير البترول
وزير البترول
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مايكل عياد
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن أسعار الغاز حاليًا تعتبر بمثابة تحد كبير أمام الشركات المنتجة لتأثيره على تنمية الحقول ومشروعات انتاجه مشيرا إلى أن مساهمة التكنولوجيات المستخدمة في تخفيض تكلفة إنتاج الغاز بحقول المتوسط ، وأن الحوار الدائر بين الدول والشركات سيسهم كذلك في ذات الاتجاه للوصول لأسعار مقبولة في السوق .

أضاف في تصريحات له، أن التوسع في استخدامات الغاز بمنطقة المتوسط وعدم الاكتفاء بتصديره أصبح أمرا حتميا، موضحا أنه يسهم تنويع وزيادة استخداماته في الصناعات المختلفة والمنازل والسيارات .

وكشف عن أن العام المقبل 2020 سيشهد مزيدا من استخدامات الغاز لزيادة القيمة المضافة في الدول المكتشفة له، مشيرا إلى أن إقليم المتوسط ليس منفصلا عن العالم بل يتأثر بما يمر به من تحديات وأحداث ، وهو ما يدعو إلى ضرورة الإسراع بتنويع مصادر الطاقة فنحن في المنطقة لم نصل الى مرحلة الاستقلالية الجيوبولتيكية عن العالم ومايمر به.

و ذكر أن اتفاق منظمة أوبك وحلفاءها في أوبك بلس مؤخرًا يعكس مجهود من الطرفين ترجع بدايته الى 3 سنوات مضت لتحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية للبترول.

وأشار إلى أن مصر ليست عضوا في أوبك، ولكنها دولة منتجة تستكمل تلبية احتياجاتها البترولية باستيراد جانب منها، مؤكدا أن رؤية مصر هى الوصول الى أسعار عادلة لتكون السائدة في سوق البترول العالمى خاصة وان الأسعار المرتفعة تؤثر السلب على اقتصاديات الدول المستوردة والاسعار شديدة الانخفاض تؤثر على جاذبية الاستثمار في البحث والاستكشاف امام الشركات العالمية .

وشدد علي ضرورة إيجاد ديناميكيات وقرارات من كافة الأطراف سواء منتجين او مستهلكين لخلق التوازن المطلوب بالسوق.
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