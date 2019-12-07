لم يتناول الطعام لـ4 أيام.. لبناني يضرم النار في نفسه وسط المتظاهرين| تفاصيل مؤثرة

شهدت لبنان جدلًا واسعًا حول حوادث الانتحار المتكررة مؤخرًا بسبب الفقر وعدم القدرة على مجاراة غلاء المعيشة وسط الاحتجاجات الواسعة على الأزمة الاقتصادية الخانقة وسوء الإدارة.



وقد حاول اليوم متظاهر لبناني في العقد الخامس من العمر إضرام النار في جسده خلال تواجده وسط المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت.



ووفقًا لمقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قام المتظاهر بسكب البنزين على جسده وإشعال النار في مشهد مؤلم تقشعر له الأبدان.



سارع إليه المتظاهرين محاولين إطفاء النيران وإنقاذه باستخدام البطاطين التي رموها عليه لتخمد النيران، وأسرعت الصليب الأحمر في إسعافه.



وبحسب قناة العربية فإن المتظاهر يدعى «أحمد سليمان عربيد» فلسطيني ولد في لبنان، نزل إلى المظاهرات بسبب عدم قدرته على الإنفاق على أطفاله في ظل غلاء المعيشة، حيث صرح بأنه عاطل منذ 8 سنوات.



وأضاف بأنه لم يكن قد تناول الطعام لمدة 4 أيام، وقد حاول منذ الصباح إضرام النار في نفسه لكن المتظاهرين منعوه والتفوا حوله واعدين بمساعدته.



وقد تم نقله بعد الحادثة إلى مستشفى الجعيتاوي بواسطة سيارات الصليب الأحمر، وتبين إصابته بحروق من الدرجة المتوسطة في ساقيه وفقًا لوسائل الإعلام اللبنانية الرسمية.