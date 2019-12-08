دفن ابنته حية في «عشة الفراخ» .. رغم مرور 3 شهور طفلة فلسطينية تكشف جريمة أبيها

أقنعت أسرتها المقربين بسفرها إلى الأردن للعلاج منذ شهر سبتمبر الماضي، لكن الراوية لم تقنع أختها الصغيرة ذات الـ13 عامًا وحاولت اكتشاف الأمر.



اختفت شابة فلسطينية من قطاع غزة تبلغ من العمر 31 عامًا في ظل ظروف غامضة، لكن والدها برر سبب غيابها بأنها قد سافرت مع والدتها للعلاج في الأردن..



ظلت الطفلة الصغيرة ذات الـ13 عامًا في شكوك وقلق على أختها، ولم تجد من تتحدث معه عن الأمر إلا الأخصائية النفسية في مدرستها، فعبرت لها عما يدور بخلدها وافتقادها لأختها.



وجدت الأخصائية الأمر مريبًا خاصة أن الأخت الكبرى للطفلة لم تعاني من شئ قبل اختفائها، فقامت وفقًا لصحيفة المرصد بإبلاغ "شبكة حماية الطفولة" في غزة عن ما يقلق الطفلة.



تواصلت الشبكة مع الشرطة التي شرعت في إجراء التحريات اللازمة وفتح التحقيق، ليتبين أن الشابة المختفية لم تغادر غزة مما يبطل رواية الأهل، وبالتحري لم يتبين وجود مريضة داخل المستشفيات بنفس الإسم.



لتكتشف الشرطة الكارثة بعدما أحضروا الأب البالغ من العمر 52 عامًا فاعترف بدفن ابنته "حية" داخل "عشة فراخ" بالمنزل، وذلك بعد حفر حفرة عمقها متر ونصف في باطن الأرض.



انتقلت الشرطة إلى مكان الجريمة وأخرجوا الجثة التي كانت قد تحللت واختفت ملامحها، وقد تم نقلها إلى الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات ومعرفة سبب الوفاة.