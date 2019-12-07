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أخبار البلد

غادة والي: تخصيص أكثر من مليار و500 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة حياة كريمة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:43 م
غادة والي وزيرة التضامن
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
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محمد عبد المنعم
حضرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الحفل السنوى لجمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الذي اقيم مساء اليوم، وأحيته مطربة الأوبرا فاطمة سعيد وحضره عدد كبير من رموز العمل الأهلي والإعلامي وكبار المفكرين والمثقفين من تلاميذ المفكر الكبير أحمد بهاء الدين.

وبدأ الحفل بكلمة الدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية الذي استعرض أهم ما أنجزته الجمعية في ٢٠١٩ بمحافظة أسيوط كما أشاد بتعاون وزارة التضامن الاجتماعي في دعم أنشطة الجمعية.

وقالت غادة والي في كلمتها "أتوجه بالشكر لكل العاملين بجمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين وأعضاء مجلس الإدارة علي جهدهم وإصرارهم علي العمل في صعيد مصر وتمسكهم بتقديم عمل تنموى ثقافي ،فهذه الجمعية تعد أحد أنشط الجمعيات في أسيوط التي أشهر بها١٤٣٢ جمعية التي تعد من افقر محافظات مصر، فمن بين أفقر ألف قرية في مصر ٢٠٧ قرية في أسيوط وهذا ما دفع الوزارة لتوجيه الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة إلى أسيوط وغيرها من محافظات الصعيد.

كما أن الدولة بدأت هذا العام تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكانت أسيوط لها حظ وافر في خطط التنمية التي تنفذها المبادرة وخصص لها أكثر من مليار ونصف المليار للبنية الأساسية والوحدات الصحية ومراكز الشباب وغيرها من الأنشطة التنموية، فضلا عن تخصيص ٧٠٠ مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي لمشروعات كثيفة العمالة في أسيوط.

وهو ما يعني أن اهتمام جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين بأسيوط يتطابق ويتكامل مع اتجاه الدولة في تكثيف الخدمات في واحدة من أكثر المحافظات فقرا.

كما دعت والي مجلس أمناء الجمعية للتعاون مع الوزارة في ملف الصحة الانجابية وتنفيذ برامج مشروع ٢ كفاية.

وفي ختام كلمتها أشادت وزيرة التضامن بالمطربة فاطمة سعيد باعتبارها موهبة مصرية نادرة في مجال الغناء الأوبرالي.
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